Putin contro gli Usa: «È guerra calda» 

Mosca. Vladimir Putin torna al centro della scena, nella veste di difensore della Russia contro l'aggressione di potenze straniere ostili. Il bersaglio è l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, andati ben oltre gli schemi della Guerra fredda ingaggiando con Mosca un “conflitto caldo”. Sul fronte opposto Volodymyr Zelensky ha fatto tappa a Varsavia, incassando una nuova dotazione di caccia dal suo principale sponsor europeo. Una buona notizia per gli ucraini, che rafforzano l'arsenale militare per riprendersi tutti i territori conquistati dal nemico. Anche la Crimea, entro sei mesi.

Riceve i diplomatici

La giornata di Putin si è aperta con i nuovi ambasciatori che hanno presentano le credenziali al Cremlino. La Russia «non si vuole isolare» e rimane aperta alla «cooperazione» sulla base del principio di «eguaglianza», ha assicurato lo zar, ma i toni concilianti cessano con la diplomatica americana appena arrivata, Lynne Tracy. Gli Usa, ha tuonato il leader russo, hanno sostenuto le rivoluzioni colorate nelle ex Repubbliche sovietiche e «il colpo di Stato a Kiev» nel 2014, episodio «all'origine dell'attuale crisi». Allo stesso modo, le relazioni si sono «deteriorate» con l'Ue, che ha cominciato uno «scontro geopolitico» con Mosca. Il Cremlino, inoltre, ritiene l'intelligence occidentale direttamente «coinvolta nella preparazione di atti di sabotaggio e terrorismo condotti dagli ucraini sia nei territori occupati sia in Russia, ha sottolineato Putin al Consiglio di sicurezza nazionale. Con un chiaro riferimento all'omicidio del blogger ultranazionalista Vladlen Tatarksy a San Pietroburgo, anche se per Kiev si è trattato di un regolamento di conti interno tra le varie fazioni russe.

La rabbia di Ryabkov

A Mosca la durezza del presidente è interpretata in modo ancora più categorico. Secondo il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, gli Stati Uniti sono impegnati in una «guerra ibrida» contro la Russia, tale che «ora siamo nella fase di un conflitto caldo». Quanto a Zelensky, la preoccupazione principale del leader ucraino resta ottenere sempre più armi per sfruttare al meglio le persistenti difficoltà del nemico sul terreno. A Varsavia, Andrzej Duda gli ha promesso che invierà a Kiev altri sei Mig, oltre gli otto già consegnati.