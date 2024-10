Putin cerca di portare dalla sua parte i Paesi Brics 

Mosca. Un abbraccio dal premier indiano Narendra Modi, un caloroso saluto del leader cinese Xi Jinping - che lo chiama «vecchio amico» - e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa che descrive la Russia come «un alleato e un amico molto prezioso». Vladimir Putin incassa, a favore di telecamere, i riconoscimenti dei leader del Brics, riuniti a Kazan. Ma la strada per trasformare il gruppo in un’organizzazione coesa in opposizione al G7 rimane irta di ostacoli.

L’evento centrale della giornata, prima della cena che ha aperto ufficialmente i lavori in questa città russa multietnica sulle rive del Volga, è stato il colloquio tra Putin e Xi, il terzo nell’arco di un anno. Mosca intende rafforzare la cooperazione con la Cina «su tutte le piattaforme al fine di garantire la sicurezza globale e un ordine mondiale giusto», ha detto il capo del Cremlino. Xi gli ha risposto che la «profonda amicizia» tra Cina e Russia potrà «apportare importanti contributi all’equità e alla giustizia internazionale». Ma i nove Paesi che fanno parte del Brics dopo l’allargamento (Brasile, Cina, India, Russia, Sudafrica, Egitto, Etiopia, Emirati arabi uniti e Iran) compongono un gruppo non omogeneo, con interessi a volte contrastanti. Ci sono le divisioni geopolitiche, come quelle tra Cina e India. New Delhi, tra l’altro fa parte del Quad, l’alleanza per la sicurezza dell’Indo-Pacifico, insieme con Usa, Giappone e Australia. Quanto all’integrazione economica, la maggior parte dei Brics, a partire dalla stessa Cina, mantengono relazioni con l’Occidente e appare improbabile che siano pronti a metterli a repentaglio spingendo sui legami con Mosca.

