Putin avverte: «Colpiremo gli F16 di Kiev» 

MOSCA. Se all'Ucraina verranno consegnati i jet F-16 promessi, la Russia potrebbe colpire anche basi della Nato da cui si dovessero alzare in volo per compiere azioni di guerra. L'avvertimento è stato lanciato da Vladimir Putin, mentre Mosca torna sulla proposta di Emmanuel Macron di inviare truppe occidentali sul terreno. I "Napoleoncini" di oggi «non dovrebbero dimenticare le lezioni della Storia», in particolare quando nel 1814 le truppe russe entrarono a Parigi dopo aver sconfitto il vero Napoleone, ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Putin ha approfittato di un incontro con un gruppo di piloti per mettere in chiaro i rischi di un'escalation che, dal punto di vista russo, potrebbe essere provocata dalla consegna da parte di Paesi occidentali dei jet, per i quali è in corso l'addestramento dei piloti ucraini. «Naturalmente - ha detto - se sono utilizzati a partire da basi in Paesi terzi, per noi sarebbero un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino». Comunque, ha aggiunto, nemmeno la fornitura di questi caccia potrà cambiare il corso del conflitto, perché saranno distrutti, «così come stiamo distruggendo carri armati, veicoli blindati e altri armamenti» forniti da Paesi della Nato. Putin ha voluto però smentire, come aveva già fatto, qualsiasi intenzione di attaccare Paesi dell'Alleanza, come «la Polonia o le repubbliche baltiche». Intanto l'ong per i diritti umani Ovd-Info e diversi media liberali russi accusano la polizia di Mosca di aver fermato tra mercoledì e giovedì almeno sei giornalisti, uno dei quali denuncia di essere stato picchiato dagli agenti.

