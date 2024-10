Putin: «Attenti a non usare missili a lungo raggio» 

Mosca. Vladimir Putin torna a minacciare l'Ucraina e il mondo occidentale, ricordando che sta preparando «varie opzioni di risposta» nel caso in cui sarà concesso a Kiev di attaccare con armi occidentali a lungo raggio nei territori in profondità della Russia. Un'autorizzazione che tarda ad arrivare, nonostante i ripetuti appelli di Volodymyr Zelensky che ha inserito l'uso dei missili a lunga gittata tra i punti chiave del suo «piano della vittoria», col quale ritiene sia possibile raggiungere una «pace giusta» nel 2025.

La strategia dell'Ucraina resta tuttavia incompatibile con gli obiettivi della Russia, tantomeno se questa prevede una minaccia alle sue basi e città coi missili Atacms e Storm Shadow. E in un'intervista al conduttore Pavel Zarubin sul canale Rossiya1, alla domanda se l'Occidente abbia capito i rischi dell'uso di queste armi da parte di Kiev, Putin ha replicato: «Non mi hanno detto nulla al riguardo, ma spero abbiano recepito il messaggio. Perché, naturalmente, dobbiamo anche prendere delle decisioni».

Il ministero della Difesa russo sta valutando una risposta appropriata, ha aggiunto lo zar sostenendo che l'Ucraina non potrebbe usare tali armi autonomamente, ma richiederebbero il coinvolgimento della Nato, con missioni di ricognizione aerea e altre operazioni tecniche che l'esercito di Zelensky non può eseguire. Se dovesse esserci questo passo, «naturalmente, dovremo reagire adeguatamente. Come, quando e dove esattamente reagire, è troppo presto per parlarne ora. Ma, certamente, il nostro ministero militare sta riflettendo su questo e proporrà varie opzioni di risposta», ha concluso Putin.

RIPRODUZIONE RISERVATA