Putin: armi nucleari in Bielorussia 

Mosca. Vladimir Putin alza il livello della minaccia nucleare fino ai confini dell’Europa con l’annuncio che il primo luglio «sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia».

«Trattato rispettato»

Nel solito gioco di scarico delle responsabilità, il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite le armi nucleari in dotazione a Mosca, ma che «le metteremo lì per addestrare i militari» bielorussi, «come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa». «Dieci aerei sono pronti a utilizzare questo tipo di arma», ha continuato, e «dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi», mentre a Minsk è già stato consegnato il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare testate nucleari. L’accordo col presidente bielorusso Alexander Lukashenko avverrebbe «senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start».

La difesa nordica

Dopo che la Gran Bretagna ha annunciato l’invio a Kiev di munizioni all’uranio impoverito, considerate «una minaccia per la Russia» e un modo «per prolungare la guerra», Putin risponde allo stesso modo: «Abbiamo, senza esagerare, centinaia di migliaia di tali munizioni. Al momento non le stiamo usando. Sono armi molto pericolose per l’uomo e la natura a causa della polvere radioattiva». Dalle sue parole è chiaro, se serve le farà sparare. Una prova di forza, quella di Putin, che interessa anche le armi convenzionali. Kiev è riuscita a sbloccare i jet, che arriveranno da Polonia e Slovacchia, e Mosca risponde con i mezzi corazzati, annunciando la produzione di «oltre 1.600 carri armati entro un anno», così da superare quelli ucraini «di oltre tre volte».