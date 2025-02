Putin apre alle trattative con Zelesky, «anche se illegittimo» 

Mosca. Il giorno dopo la dichiarazione di apertura di Volodymyr Zelensky, che per la prima volta si è detto pronto a “negoziati diretti” con Vladimir Putin, il Cremlino risponde non escludendo una trattativa con lo stesso presidente ucraino, anche se continua a definirlo “illegittimo”. «Il signor Zelensky ha grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non quindi una conferma di voler trattare con lui, ma quasi. Secondo il Wall Street Journal, si potrebbe arrivare a una tregua intorno al 20 aprile, giorno di Pasqua che quest’anno coincide per cattolici e ortodossi.

Intanto, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a parlare di dazi, nazionalismo, nuovi “corsari” alla Musk che vogliono uscire dal privato e impadronirsi della cosa pubblica. «È l’ora di agire» e l’Ue deve scegliere tra un «vassallaggio felice» o difendere i propri valori di libertà e democrazia diventando «protagonista» della storia. È qualcosa di più di un allarme quello che è venuto ieri dal presidente della Repubblica all’università di Marsiglia in occasione di una laurea honoris causa. Si potrebbe definire un appassionato invito a non chiudere gli occhi. Dopo aver usato le parole più chiare della sua presidenza sull’Ucraina - negli anni 30 «anziché la cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. Fu questo il progetto del Terzo Reich e l’aggressione russa all’Ucraina è di questa natura» - Mattarella spiega perché non conviene mai girare lo sguardo: «La strategia dell’appeasement non funzionò nel 1938. La fermezza avrebbe, con alta probabilità, evitato la guerra».

