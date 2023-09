Il capo della diplomazia cinese è in Russia per una visita di quattro giorni. E ieri Wang Yi ha stretto la mano anche al leader del Cremlino, Vladimir Putin, in un incontro a San Pietroburgo che molti considerano propedeutico alla visita del presidente russo a Pechino in programma a ottobre: una trasferta che Putin ha confermato dicendo al ministro cinese di accettare “con piacere” l’invito di Xi Jinping.