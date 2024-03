Putin ammette: in azione terroristi islamici 

Mosca. Tre giorni dopo la strage Vladimir Putin è tornato a rivolgersi ai russi, e al mondo intero, per ammettere che l’attacco al Crocus City Hall è stato compiuto da “estremisti islamici”. Ma allo stesso tempo ha rilanciato i sospetti su Kiev, affermando che l’inchiesta dovrà appurare «chi è il mandante» della strage. «Dobbiamo rispondere alla domanda perché i terroristi cercavano di andare in Ucraina e chi li aspettava là», ha affermato il presidente in un incontro con i suoi collaboratori sulle misure da adottare dopo l’attentato, il cui bilancio è salito a 139 morti, mentre un centinaio di feriti rimangono ricoverati in ospedale. L’attacco è stata «un’intimidazione alla Russia e sorge la domanda chi beneficia di questo», ha aggiunto, accusando gli Usa di «cercare di convincere tutti» che Kiev non ha avuto alcun ruolo. Per poi ordinare ai suoi di riferirgli costantemente di come procedono le indagini sui terroristi e sui loro “mandanti”.

Gli arrestati

I quattro tagiki accusati di essere gli esecutori materiali (ieri altri tre fermi da parte della Polizia) sono apparsi con i visi gonfi, occhi tumefatti e uno addirittura in sedia a rotelle davanti alla Corte moscovita che ha tramutato il fermo in arresto. Immagini diffuse dalla televisione di Stato che confermano le voci di torture subite dai fermati. In un video circolato nei giorni scorsi, la cui autenticità non può essere confermata, a uno degli accusati viene tagliato un orecchio: uno dei quattro è apparso in aula con una vistosa benda bianca proprio su un lato della testa. Interrogato sulle denunce, il portavoce del Cremlino non ha voluto fare alcun commento. «Lascio questa domanda senza risposta», ha liquidato la questione Dmitry Peskov. Il quale non ha voluto esprimersi nemmeno sulle possibili responsabilità dell’Isis, la cui branca afghana ha rivendicato la strage. «Non vi è alcuna prova che l’Ucraina sia in qualche modo collegata a questi attacchi», ha ribadito da parte sua il portavoce per la politica estera della Ue, Peter Stano, invitando il governo russo a «non utilizzare gli attacchi terroristici a Mosca come pretesto o motivazione per aumentare l’aggressione illegale contro l’Ucraina, né usarlo come pretesto per l’aumento delle repressioni interne».

L’Italia

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Antonio Tajani. «Putin - ha affermato il capo della Farnesina - non deve utilizzare l’attentato per alzare lo scontro e per colpire di più l’Ucraina. Lo ripeto, non abbiamo alcun indizio che ci sia l’Ucraina dietro l’attentato».

Intanto, la Russia intensifica i raid sull’Ucraina, in numero e potenza, con «190 missili, 140 droni e 700 bombe aeree in una settimana» e fino a lanciare missili ipersonici nel pieno centro di Kiev.

RIPRODUZIONE RISERVATA