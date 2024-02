Putin agli Stati Uniti: per fermare la guerra non armate più Kiev 

Mosca. «Con Trump ho avuto un buon rapporto personale». E anche con George W. Bush, che in America veniva dipinto come «un ragazzo di campagna» e invece «capiva quello che stava facendo meglio degli altri». Joe Biden? «Non ricordo quando è stata l’ultima volta che gli ho parlato, ho molto da fare, non posso ricordarmi tutto...». In queste poche battute si concentra la novità del messaggio che Vladimir Putin ha lanciato agli Usa, a nove mesi dalle presidenziali, in un’intervista di oltre due ore al giornalista Tucker Carlson, ex volto trumpiano di Fox News. La conversazione, la prima di un giornalista occidentale con il presidente russo dall’inizio del conflitto in Ucraina, ha raccolto nelle prime 18 ore oltre 123 milioni di visualizzazioni su X, dove per decisione di Elon Musk è stata postata integralmente. Il Cremlino è grato, mentre per il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak «qualsiasi conversazione/intervista con l’entità Putin è un indiscutibile tentativo di legalizzare le regole del cannibale russo». Nell’intervista Putin si è rivolto al Congresso Usa: «Se davvero volete che la guerra finisca, smettetela di fornire armi all’Ucraina. Poi respinto l’accusa di pensare a un attacco a Paesi Nato come Polonia o Lettonia se vincerà in Ucraina: « fuori discussione, non ne avremmo alcun interesse». Poi affermato che è stata la Cia a fare saltare in aria il gasdotto Nord Stream nel settembre del 2022 nel Baltico e si è detto convinto che «si può trovare un accordo» per il rilascio del giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich».

