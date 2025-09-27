«Putin affaticato, sorretto da due persone» 

Ha incontrato Vladimir Putin in occasione della parata militare per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale organizzata da Xi Jinping a Pechino. «Era molto affaticato e c’erano due persone a sorreggerlo», ha confidato ad alcuni amici l’ex premier Massimo D’Alema, secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera. L’esponente politico della sinistra era nella capitale cinese per partecipare alla cerimonia, invitato insieme a numerosi capi di Stato e di governo. Ha avuto modo di avvicinare il leader russo, rimanendo «impressionato dalle sue condizioni». Nel descrivere la scena, ha richiamato gli ultimi giorni di Silvio Berlusconi: «Sembrava di vedere lui nell’ultimo periodo». Si riaccendono così i riflettori sulle condizioni di salute di Putin.

Un dettaglio non da poco, visto che le immagini ufficiali diffuse per questa celebrazione come per ogni uscita pubblica di Putin non mostrano alcuna fragilità fisica. Sulle condizioni di salute dello zar si sono date tante versioni negli ultimi anni, in particolare dopo l’attacco all’Ucraina: si è parlato di tumore, di Parkinson, di sindrome di Cushing e altre malattie gravi. Ma non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale dal Cremlino, e anzi le immagini pubbliche restituiscono un’impressione di vitalità e fermezza. D’Alema, però, ha raccontato di averlo visto «molto affaticato».

La partecipazione di D’Alema alle celebrazioni di Pechino è stata molto criticata nel nostro Paese, anche perché l’evento ha riunito i vertici di diversi regimi autoritari, tra cui Kim Jong-un, Aleksandr Lukashenko e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Durante quella giornata è trapelato, fra l’altro, anche un fuori onda tra Putin e Xi Jinping. Il presidente russo avrebbe detto che «gli organi umani possono essere trapiantati in modo continuo e le persone possono vivere sempre più giovani, forse diventando immortali». Xi avrebbe risposto: «In questo secolo si prevede che le persone possano vivere fino a 150 anni». Un fuori onda che ha alimentato le voci sulla salute di Putin.

