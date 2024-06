Putin a Pyongyang, partnership strategica 

Mosca. Il giorno dopo la chiusura della conferenza di pace a Lucerna, che per il Cremlino ha avuto «un’efficacia prossima allo zero», la Russia ribadisce le sue condizioni all’Ucraina per il cessate il fuoco e rilancia i suoi rapporti con la Corea del Nord, accusata dai Paesi occidentali di sostenere lo sforzo bellico di Mosca. Il presidente Vladimir Putin è atteso da oggi per una visita di due giorni a Pyongyang, dove avrà un lungo faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong un e potrebbe firmare un trattato per la “partnership strategica” bilaterale.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è però tornato a puntare il dito anche contro Pechino, affermando che «l'Occidente deve far pagare alla Cina l'aiuto alla Russia». Quanto alla pace, essa può essere raggiunto solo attraverso «la consegna di nuove armi» a Kiev, ha detto il rappresentante dell'Alleanza atlantica, a Washington per incontrare il presidente Usa Joe Biden. Ma a provocare qualche allarme a Mosca è stata soprattutto un'intervista al Telegraph in cui Stoltenberg ha riferito di discussioni in seno alla Nato sull'opportunità di mettere in stand-by una parte delle testate nucleari del Patto atlantico.

