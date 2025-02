Putin: «A Kiev isteria fuori luogo» 

Mosca. Con le sue proteste per essere stato escluso dai colloqui di Riad, Volodymyr Zelensky mostra «un’isteria inappropriata». Primo perché i delegati russi e americani hanno parlato di cose da “grandi”, come per esempio il controllo delle armi nucleari; secondo perché l’Ucraina potrà comunque partecipare ai negoziati sulla fine del conflitto. Vladimir Putin gongola per lo scontro Trump-Zelensky e risponde così alle rimostranze del presidente ucraino. Mentre il suo ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, manifesta apprezzamento per le parole di Donald Trump contro il leader ucraino, affermando che il presidente Usa è abituato a parlare «con franchezza» e quindi non nasconde la sua opinione su «individui patetici come il signor Zelensky».

I commenti che vengono da Mosca sul primo incontro tra delegati russi e americani nella capitale saudita sono positivi, e Putin dice che vorrebbe incontrare presto Trump, ma il vertice «deve essere preparato». «Non ci vediamo da molto tempo - ha affermato il capo del Cremlino -, sarei felice di incontrarlo oggi. Penso che lo farebbe anche lui». Ma al momento è «impossibile dire quanto tempo ci vorrà, giorni o settimane», ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. I colloqui di Riad, si continua a sottolineare nei commenti russi, sono stati solo un primo passo per ricostruire la fiducia tra Washington e Mosca. I rapporti bilaterali hanno «iniziato ad allontanarsi dall’orlo del baratro», dove li aveva portati l’ex presidente Usa Joe Biden, ha accusato Lavrov. E «senza aumentare il livello di fiducia tra la Russia e gli Stati Uniti è impossibile risolvere, tra le altre cose, la crisi ucraina», ha commentato Putin.

Gli ucraini, ha chiesto provocatoriamente Putin, «vogliono sedersi qui al tavolo delle trattative e fare da mediatori tra Russia e Stati Uniti? Probabilmente no. Perché questa isteria? È inappropriata». Tanto più, ha affermato ancora il leader russo, che «nessuno esclude l’Ucraina» dal processo negoziale. Ma i servizi d’intelligence esterni russi (Svr) affermano che, secondo fonti europee occidentali, l’Ucraina potrebbe anche pianificare attentati terroristici a sedi diplomatiche di Mosca in Paesi europei. Infine, Putin ha affermato anche che forze russe hanno oltrepassato il confine dalla regione di Kursk entrando in territorio ucraino. Dichiarazioni che Kiev ha liquidato come “menzogne”.

RIPRODUZIONE RISERVATA