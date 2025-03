Puteolana travolta, l’Olbia ora corre: salvezza più vicina 

Puteolana 1

Olbia 3

Puteolana (4-3-2-1) : Leone; Astemio (1’ st Palma), Montuori, De Caro, D’Agostino (1’ st Bombaci); Cess (31’ st Russo), Mungo, Diabaté (1’ st Dammacco); Gioielli (10’ st Balzano), Mascari; Coniglio. In panchina Polverino, Cherubini, Occhiuto, Popovic. Allenatore Marra.

Olbia (4-2-3-1) : Ascioti; Luzayadio (44’ st Diallo), Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo, Maspero; De Grazia (25’ st Lucarelli), Biancu (32’ st Furtado), Costanzo (25’ st Islam); Ragatzu (44’ st Della Salandra). In panchina Rizzitano, Yanovskyy, Marroni, Cabrera. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Barbetti di Arezzo.

Reti : nel pt, 19’ Maspero, 34’ De Grazia; nella ripresa, 14’ Costanzo, 34’ Russo.

Note : al 33’ st espulso il vice allenatore della Puteolana Armonia. Ammoniti Montuori (P), Petrone, Buschiazzo e Lucarelli (O). Recupero: 2’ pt-5’ st. Spettatori circa 300.

Pozzuoli. Maspero, De Grazia e Costanzo. Ma oltre i marcatori nel 3-1 che l’Olbia rifila in trasferta alla Puteolana, e che vale il balzo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio del campionato, c’è di più.

La svolta

Per i bianchi la vittoria sulla big campana, prima di ieri sconfitta una sola volta in casa, potrebbe rappresentare la svolta. Intanto, l’anticipo della 9ª giornata di ritorno dà l’idea che i galluresi abbiano capito come si lotta per la salvezza. Nella trasferta che segna il debutto di Ascioti, schierato tra i pali al posto dell’infortunato Di Chiara, e l’esordio dal primo minuto di Biancu, gli ospiti giocano con una formazione inedita ma il carattere è lo stesso delle ultime uscite.

L’episodio che sblocca la partita arriva al 18’, quando Biancu viene fermato in area da Cess e l’arbitro indica il dischetto: dagli 11 metri Ragatzu trova Leone sulla traiettoria ma sulla respinta del portiere campano s’avventa Maspero per lo 0-1. Al 34’ Ragatzu si riscatta servendo a De Grazia l’assist per lo 0-2 e nella ripresa, dopo il miracolo di Ascioti sulla conclusione ravvicinata di Cess, Costanzo cala il tris (14’). A 10’ dalla fine la Puteolana accorcia le distanze con Russo e poi colpisce la traversa con Mungo, ma al triplice fischio fa festa l’Olbia.

