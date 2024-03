Pusceddu, cuore rossoblù 

Quando parla del Cagliari, dice sempre «noi». E se anche dall'altra parte c'è un pezzo di cuore come il Verona, Vittorio Pusceddu non si scompone. «Chiunque giochi contro il mio Cagliari è un avversario che deve lasciarci più punti possibile».

Lunedì c'è proprio Cagliari-Verona: Pusceddu la guarderà o santificherà la Pasquetta?

«Abbiamo già prenotato un pranzo al ristorante, spero ci sia una tv per poterla guardare. Certo ormai è un calcio dove non ci sono più le festività, dove si dice si giochi troppo e poi aggiungono altre partite. Natale, Capodanno, Pasqua: non conta, si gioca. A questo punto, i calciatori fanno prima a portarsi le famiglie in ritiro».

Dicevamo di Cagliari-Verona.

«Una partita importante, quella di lunedì al Sant'Elia. Perché io vivo di nostalgia e quello stadio mi piace ancora chiamarlo così. Una partita importante, magari non fondamentale. Ma è uno scontro diretto, vale più dei tre punti in palio».

Che partita sarà?

«Una partita dove tutte e due le squadre cercheranno di vincere. Il Cagliari avrà il vantaggio di giocare in casa, davanti ai suoi tifosi. Ma attenti al Verona: era partito bene, poi il calo, le cessioni importanti a gennaio. Eppure è lì, gioca bene e fa punti. Peccato per il Cagliari aver regalato una parte del girone d'andata. Poi, dopo le dimissioni annunciate da Ranieri c'è stata una scossa, quattro risultati utili, la vittoria di Empoli. È un Cagliari che ora gioca bene e sta tirando fuori quella grinta che, forse, prima non si vedeva».

Chi sono Baroni e Ranieri?

«Con Baroni ci siamo sfiorati da compagni di squadra a Napoli, era fuori rosa e partì subito quando arrivai io. È un ottimo allenatore, l'anno scorso c'era la sua firma sulla salvezza del Lecce. Quest'anno mette grinta e determinazione, ma anche capacità tattica. Ranieri è stato mio allenatore a Napoli e Firenze. Che dire? È un pilastro del calcio italiano, ha la grinta di un ragazzino e la voglia di fare bene. Un vero signore, che cerca sempre di vincere, ma è pronto a stringere la mano all'avversario quando perde«.

Cagliari-Verona è il derby del cuore di Pusceddu?

«No, no, io tifo Cagliari. Verona e il Verona mi hanno dato tanto, sono rimasto legato alla città e ai tifosi, ma quando c'è il Cagliari non c'è storia, resto legato alla mia terra, sempre e comunque».

Anche per questo ora allena la Natzionale sarda?

«Esatto. Proviamo a entrare in quel gruppo di selezioni accettate dalla Uefa, come Far Øer e Paesi Baschi. A maggio giocheremo un quadrangolare in Corsica. Lo facciamo per divertimento, ma ogni sostegno o sponsor è ben accetto».

Lunedì come finisce?

«Il Cagliari gioca più da squadra, anche se le ripartenze di Luvumbo o le zampate di Lapadula possono essere decisive. Spero la difesa tenga: il Verona davanti sa essere pericoloso e la fase difensiva è stato il punto debole del Cagliari. Spero che per il prossimo anno si possa intervenire».

Il prossimo anno in che categoria?

«In Serie A, ci mancherebbe. C'è un calendario difficile, tra grandi squadre e scontri diretti. Ma possiamo farcela».

