Puro ossigeno per il Tribunale 

Personale amministrativo e giudiziario ridotto all’osso, vuote le poltrone di presidente e procuratore. Ecco la fotografia recente del Tribunale di Lanusei, dove i procedimenti, sia civili che penali, rischiavano la paralisi. La svolta nelle ultime settimane, con la nomina del neo presidente, Nicola Caschili, che dovrebbe prendere possesso entro maggio, e il ritorno a tempo pieno del giudice Nicole Serra, delegata per qualche mese alla stesura delle motivazioni sul processo Quirra.

Nuova geografia

I ruoli di vertice sono completi al 50 per cento. Il Plenum del Csm ha appena ufficializzato la nomina di Nicola Caschili a presidente. Per inizio estate è attesa quella del procuratore capo. Quattro i pm in corsa. Paola Dal Monte, magistrato dal 1994 e oggi sostituta procuratrice a Parma, è l’unica donna che prova a strappare il voto favorevole del Consiglio superiore della magistratura, in cui sperano anche Enrico Colagreco e due magistrati che hanno già lavorato a Lanusei da sostituti: Daniele Rosa e Andrea Schirra. Attualmente in Procura lavorano le due sostitute Giovanna Morra (facente funzioni) e Valentina Vitolo. Quattro i giudici togati: Nicole Serra, Paola Murru, Giada Rutili e Giulia Aresu (che sarebbe in partenza verso altri lidi). Tre gli onorari: Iride Mura, Francesca Perra e Giuseppina Secchi.

L’intervento

I primi effetti del riequilibrio si avranno nel giro di poche settimane. Il 23 aprile entreranno in carica anche i due vice procuratori onorari, le avvocatesse Loredana Laconi e Annamaria Musio che affiancheranno Daniele Loi. Nello stesso momento diverranno titolari della sede del giudice di pace di Tortolì gli avvocati Marco Caddeo e Laura Satta. Il ritorno alla normalità soddisfa Fabrizio Demurtas, presidente della Camera penale di Lanusei: «Con l'arrivo di Nicola Caschili, del quale abbiamo già conosciuto e apprezzato l'alto profilo morale e professionale durante l’esperienza passata a Lanusei, il presidio sarà dotato, finalmente in pianta stabile, della figura apicale e si arricchirà di un nuovo magistrato che consentirà al Tribunale di tornare alla sua normalità con la piena ripresa delle attività giudiziarie soprattutto penali, da tempo pregiudicate dalla carenza di magistrati».

