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Iglesias.
10 luglio 2026 alle 00:31

Purissima, parte esterna completata 

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Sono stati conclusi, in questi giorni, i lavori relativi il rifacimento della parte esterna della antica Chiesa della Purissima, ad Iglesias.

Gli interventi di rifacimento e restauro sono seguiti dalla Soprintendenza ai beni storici di Cagliari. Nel frattempo, è stato aperto il cantiere nella parte interna della chiesa, dove ci sono da realizzare numerosi interventi di restauro sulle navate. Il progetto di recupero e restauro della antica Chiesa sarà realizzato interamente entro il prossimo dicembre. La chiesa della Purissima è fra le più antiche e la sua costruzione risale al 1578. La costruzione della Chiesa dedicata alla Vergine Purissima e del collegio ad essa annessa, è da ricondurre alla Compagnia di Gesù nel 1500. La Chiesa ospita gli antichissimi Candelieri della città, che vengono portati in processione ogni 15 agosto, in onore alla Vergine Assunta.
A causa dei lavori ancora in corso, la solenne processione dei Candelieri del 15 agosto partirà anche quest’anno dalla Cattedrale dedicata a Santa Chiara.

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