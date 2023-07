Purgatori, si indaga sulla morte 

Cure sbagliate potrebbero aver causato la morte del giornalista Andrea Purgatori. La denuncia arriva dalla famiglia e la procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo. I pm disporranno l'autopsia e acquisiranno le cartelle cliniche del giornalista scomparso a 70 anni. Icarabinieri del Nas stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate a Purgatori, deceduto «dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale». La famiglia ha chiesto che «venga accertata la correttezza della diagnosi refertata in una clinica romana e la necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa di eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure.

