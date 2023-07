Purgatori, oggi l’autopsia 

Saranno ascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti, nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, medici e conoscenti del reporter: l'obiettivo è ripercorrere gli ultimi mesi di vita e il periodo della sua malattia. Oggi si farà l'autopsia per verificare le cause della sua morte. Tra le ipotesi avanzate ci sarebbe quella di un'infezione. Per la morte del giornalista sono indagati due medici della clinica romana alla quale il reporter era in cura e dove i Nas hannosequestrato le cartelle cliniche.