«Purgatori morì per le negligenze dei medici» 

Roma. La Procura di Roma ha chiuso sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta il 19 luglio 2023, e ora rischiano di finire sotto processo per omicidio colposo i quattro medici che lo ebbero in cura: il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani. Secondo la Procura i medici «cagionavano con condotte colpose il decesso» del giornalista.

Purgatori soffriva di un tumore polmonare. Secondo la ricostruzione dei Pm gli indagati credettero di individuare delle metastasi in realtà inesistenti e concentrarono su di esse la loro strategia clinica, mentre la morte sopraggiunse per un’infezione dei tessuti cardiaci che non venne individuata. Il paziente quindi fu sottoposto «a inutile e debilitante terapia» dopo un «serio sviamento dall’approccio diagnostico e terapeutico».

