Pupi Avati dirige “L’orto americano” Un thriller gotico e padano di rara maestria  

Con una mossa ispirata ai capisaldi del cinema italiano anni ‘60 e ‘70, Pupi Avati dirige “L’orto americano”; pellicola che riporta in vita il gusto per la commedia nera e il thriller gotico dei classici senza mancare di uno sguardo attento al moderno.

A Bologna, al termine della seconda guerra mondiale, un giovane s’innamora perdutamente alla vista di un’ausiliaria statunitense. Col ricordo ancora impresso, parte per gli Stati Uniti in cerca di fortuna come scrittore. Arrivato in una nuova casa, fa la conoscenza della vicina; un’anziana signora rimasta sconvolta dalla scomparsa di sua figlia. Per un’assurda coincidenza, scopre che la ragazza di cui sente parlare è proprio la stessa incontrata anni addietro. Senza avere idea di come ritrovarla, una notte sente provenire dall’orto della casa affianco una voce femminile. Mettendosi a scavare come fosse a caccia di un segno, trova uno strano contenitore con del liquido: sarà il primo indizio di una lunga ricerca che lo riporterà in Italia, sulle tracce di un killer misterioso macchiatosi di tre efferati omicidi.

Intrecciando differenti generi con disinvoltura, Avati adotta una narrazione che sa prendersi il suo tempo senza scivolare in inutili scossoni. Il contrasto tra ieri e oggi si nota soprattutto nell’elemento macabro, ben intonato all‘utilizzo di un registro crudo e diretto. Convince anche la scelta del protagonista Filippo Scotti; delicato nella sua espressività e con un profilo antico ideale al contesto. Un affascinante omaggio ai trascorsi della settima arte, che dimostra come una storia intrigante e ben strutturata sia sempre attuale aldilà della sua confezione. (g. s.)