“Puoi sorridermi?” Mostra al Lazzaretto 

Da domani mattina al 23 marzo il Lazzaretto ospiterà la mostra fotografica dell’Unicef dal titolo “Can you smile for me? L’infanzia sperduta” di Giammarco Sicuro, fotoreporter Rai e inviato di guerra per Unicef.

Si tratta di oltre 80 fotografie, realizzate in più di dieci anni, che documentano storie di bambini provenienti da diverse aree del mondo, con un focus particolare su paesi come l’Afghanistan e l’Ucraina, segnati da gravi emergenze umanitarie. Offrendo un intenso viaggio emotivo, questi scatti non sono solo testimonianze visive, ma veri e propri ritratti artistici, capaci di trasmettere la bellezza, la sofferenza e la resilienza dei soggetti. Ogni immagine invita i visitatori a riflettere sull’impatto dei conflitti sui più piccoli, trasformando le esperienze individuali in simboli universali di speranza e solidarietà. L’Unicef, partner strategico della mostra, sottolinea la rilevanza globale delle tematiche affrontate e permette di ampliare l’impatto formativo della mostra attraverso attività didattiche e incontri educativi.

Con un forte messaggio educativo, l’esposizione invita i visitatori a riflettere sul proprio ruolo di fronte alle crisi umanitarie. Il claim “Guardati, sei tu che puoi fare la differenza” sottolinea l’importanza della solidarietà, mentre la collaborazione con l’Unicef, la cui presenza sottolinea la rilevanza globale delle tematiche affrontate, offre spunti per attività didattiche e percorsi educativi, rafforzando l’impatto formativo della mostra.

L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune ed è curata dall’Ati Cooperativa Sant'Elia 2003 - Accademia d’Arte di Cagliari Srl. Gli orari di apertura al pubblico sono dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

