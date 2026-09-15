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Pediatria
16 settembre 2026 alle 00:49

Può presentarsi come dermatite da pannolino 

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Psoriasi nei bambini: come riconoscerla?
Circa un terzo dei casi di psoriasi esordisce in bambini o adolescenti, con maggiore rischio se i familiari ne sono affetti. Si manifesta spesso con placche cutanee arrossate e desquamanti localizzate per lo più a gomiti e ginocchia, o con piccole lesioni sparse “a goccia”. Altre forme più severe sono rare. Rispetto agli adulti, nei bambini sono più frequenti le localizzazioni al viso, cuoio capelluto, pieghe cutanee e area genitale: può presentarsi come una dermatite da pannolino persistente. Anche in età pediatrica possono insorgere complicanze come l’artrite. La diagnosi in età pediatrica si basa in genere sulla presentazione clinica, riservando la biopsia cutanea ai casi dubbi. (m.c.)

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