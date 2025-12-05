Può l’amore salvare anche dalla depressione? 

Sono innumerevoli i casi in cui il cinema si presta non solo a mezzo d’intrattenimento, ma a peculiare punto d’osservazione sugli argomenti più disparati. Non a caso, proprio attraverso la fusione dei suoi linguaggi, è capace d’innescare riflessioni che, altrimenti, non godrebbero della stessa profondità critica e pluralità di significati. E dopo aver apprezzato film come “Melancholia” di Lars Von Trier o “Il lato positivo” di David O. Russell, la cineasta Lynne Ramsay riprende il tema della salute mentale per affrontare, con “Die my Love”, i particolari ancora poco trasparenti e troppo poco discussi della depressione post partum. Presentata all’ultima edizione del Festival di Cannes e tratta dal romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz, la pellicola si avvale del prezioso contributo sul set di Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, dando corpo a un punto di vista brutale che non farà sconti sul carico emotivo.

La storia

Dopo la nascita del loro figlio, Grace e Jackson si trasferiscono nel Montana, in una vecchia casa di campagna, per affrontare con il giusto spirito la nuova fase della relazione, nell’intimità di coppia e nei doveri di genitori. Ben presto, tuttavia, Grace mostra segni evidenti di squilibrio, inizialmente caratterizzati da comportamenti bizzarri e difficoltà a entrare in empatia con gli altri, arrivando a sbalzi d’umore sempre più frequenti, all’ossessione per il sesso e perfino ai pensieri di morte. Afflitto e disorientato, Jackson non può far altro che gestire come può la situazione, tentando di preservare, insieme all’integrità psichica, la sicurezza del bambino e di sua moglie. Di fronte a un problema che peggiora a vista d’occhio e che, per la sua natura irrazionale e fuori controllo, risulta doloroso per chi lo vive come per chi lo subisce dall’esterno, l’unico rimedio è quello di una lenta e instancabile comprensione, specie quando ogni altra possibile strategia si rivela inefficace.

Lo stile

Affidandosi alla regia per esprimere ciò che a parole sarebbe impossibile, la Ramsay descrive gli stati d’animo della protagonista sfruttando l’ambiguità delle inquadrature e il potenziale offerto dal montaggio. Una fotografia tendente ai toni scuri, che rievoca l’effetto della luce naturale, instaura una diretta corrispondenza con il malessere interiore, mentre l’effetto shock delle immagini distingue con nettezza lo stato di quiete dal dramma. Senza mancare di riflettere nel dettaglio le particolarità dei sintomi, la trama si compone di episodi quotidiani seguendo una linearità appena accennata. A ciò si aggiunge un’atmosfera dal tono quasi onirico e astratto, che suscita nello spettatore un senso di spossamento e d’impotenza. Dimostrando una straordinaria intesa scenica, la Lawrence trasmette con impressionante veridicità il peso della sua condizione, attraverso un lavoro microespressivo e performativo a tutto tondo; Pattinson, dal canto suo, eccelle soprattutto nel rendere la fatica dell’autocontrollo, instillando costantemente la paura del crollo e dell’esaurimento nervoso. Senza voler mostrare una versione edulcorata della realtà, il titolo si assume appieno la responsabilità dei suoi contenuti. Allo spettatore rimane impressa una visione dolorosa, ma capace di fare appello alla coscienza individuale, ricordando il valore inestimabile della tolleranza e della solidarietà reciproca.