Può festeggiare la salvezza sabato 

Dopo la sconfitta della Cremonese ieri contro la Lazio, è iniziato il conto alla rovescia. Al Cagliari basterà un pareggio sabato pomeriggio alla Domus contro l’Udinese per festeggiare la salvezza con due giornate d’anticipo, a prescindere quindi dagli altri risultati. Paradossalmente, la squadra di Pisacane potrebbe salvarsi anche perdendo, ma in questo caso dovrebbe aspettare il risultato di Cremonese-Pisa domenica.

Dal campo

I rossoblù si ritroveranno questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo il giorno di riposo concesso da Pisacane nonostante l’anticipo al sabato della gara con l’Udinese. Sotto osservazione Deiola, costretto a lasciare il campo a Bologna già nel primo tempo per un fastidio alla coscia destra, la stessa che lo aveva costretto a un lungo stop. Da valutare anche le condizioni di Mazzitelli e Liteta. Il primo sembrava aver ormai risolto il problema al polpaccio sinistro ma lo staff medico rossoblù ha preferito non forzare, ha saltato la trasferta emiliana anche il secondo per un affaticamento muscolare. Stagione già finita, invece, per Idrissi, Felici, Pavoletti e Borrelli. I rossoblù in diffida sono Adopo, Borrelli, Gaetano e Zé Pedro. (f.g.)

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