Può essere il giorno giusto del Genoa  

Ora tocca al Genoa. Nella settimana in cui il Frosinone ha festeggiato l’aritmetica promozione in Serie A, il Grifone si prepara al primo vero match point contro l’Ascoli che potrebbe valere il ritorno in massima serie. I liguri, infatti, in caso di vittoria contro i bianconeri, sarebbero matematicamente promossi se il Bari non dovesse conquistare i 3 punti a Modena. Per Gilardino basterebbe anche un pareggio ma solo in caso di sconfitta dei galletti in Emilia. L’entusiasmo della tifoseria genoana è alle stelle: al Ferraris sono attesi 33 mila spettatori.

La capolista affronta il Pisa all’Arena Garibaldi. Nonostante lo storico traguardo, i ciociari puntano a chiudere la stagione al primo posto. Ma la squadra di D’Angelo – che è reduce da tre sconfitte consecutive – è alla ricerca disperata di punti playoff. Il Südtirol non vince da cinque turni ed è chiamato a rialzarsi a Terni.

La Reggina trema

Le penalizzazioni inflitte a Parma (-1) e Reggina (-7) ridisegnano la classifica, soprattutto quella degli amaranto. Se da un lato il Parma, che affronta domani il Brescia, è quasi certo di disputare i playoff, la Reggina si trova a dover giocare un altro campionato, essendo scivolata a -4 dai playout. Per questo la sfida del Granillo contro il Como diventa assai delicata. Ultima spiaggia per il Benevento, impegnato a Cittadella. I sanniti sono ad un passo dalla retrocessione ma possono ancora sperare nei playout. Il Palermo ospita la Spal mentre il Venezia vola a Cosenza.