«Puntuali e affidabili, solo due voli cancellati in un anno e mezzo» 

L’impegno è di «crescere e garantire al popolo sardo un servizio sempre più ottimale». Dopo le critiche legate ai primi contrattempi sui collegamenti tra Cagliari e gli scali di Roma e Milano Aeroitalia risponde: la compagnia è affidabile e si è aggiudicata le rotte della continuità territoriale perché ha presentato «l’offerta migliore», non solo dal punto di vista economico. La low cost, «ha ha deciso di investire tanto nel territorio sardo, dando il suo contributo in modi diversi, ad esempio ridando lavoro a 140 persone in cassa integrazione. Ma soprattutto mettendo sui tavoli di competenza la migliore offerta per la rotta di Cagliari», si legge in un comunicato, in cui si sottolineano le performance di bilancio: «Aeroitalia è una compagnia sana (saldo positivo di 150 milioni) e tra le più giovani al mondo, nata da neanche due anni per affrontare una sfida in un settore che è sempre stato complesso e problematico soprattutto per i sardi», e può vantare «un eccellente record di puntualità (81%) e decine di migliaia di voli con regolarità del 100 per cento, con solo due cancellazioni impreviste in tutta la Sardegna in questo ultimo anno e mezzo, l’ultima delle quali immediatamente coperta nel giro di un paio d’ore».

La compagnia ha inoltre incrementato il numero dei passeggeri soprattutto negli scali di Alghero e Olbia. «Nel solo mese di giugno 2024, abbiamo trasportato in Sardegna fino a 246.000 persone segnando un incremento del 152% rispetto all’anno precedente».

La flotta ha un’età media di circa 20 anni: sotto questo aspetto la compagnia spiega che «è composta principalmente da aerei Boeing 737-800 e ATR 72-600, gli stessi aerei di molte compagnie aeree, simili ai competitor anche per età, fattore che non compromette in alcun modo il servizio, ma al contrario è la dimostrazione della grande affidabilità che offrono queste macchine che vengono sottoposte a rigorosi programmi di manutenzione e aggiornamenti tecnologici, e che continuano a rappresentare l’eccellenza nel settore per la nostra e le altre compagnie».

RIPRODUZIONE RISERVATA