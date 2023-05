Punto viola, rifugio per le donne in pericolo 

Si chiamano “Punti viola” e sono dei luoghi, in particolare attività commerciali che lavorano a contatto con il pubblico, dove le donne possono trovare immediato rifugio se si sentono minacciate mentre camminano per strada da sole. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione nazionale “Donnexstrada” presente anche in Sardegna: a Cagliari e a Sassari.

Nel capoluogo il Punto viola è il bar Rainbow City, in via Torino 13. «Qualche mese fa ho contattato l’associazione per aderire all’iniziativa», racconta la titolare dell’attività commerciale, Luisa Mulas. «C’è stata una selezione, l’abbiamo passata e abbiamo fatto un corso di formazione specifico realizzato da un team di avvocati e psicologi, che ci hanno insegnato come gestire il primo soccorso e aiutare la persona che trova rifugio da noi sotto vari aspetti: nell’immediato, se necessario diamo una mano fisica, che può essere un semplice bicchiere d’acqua o una piccola cura. Poi possiamo dire loro qual è la casa della donna più vicina e contattare le forze dell’ordine. Abbiamo anche il materiale informativo che l’associazione ci ha inviato. Il Punto viola qui al Rainbow City è già attivo. Da sempre siamo contro la violenza e adesso possiamo dare un piccolo supporto alle vittime».

Il Punto viola permette dunque a una donna di trovare nel locale un punto di rifugio in caso si senta seguita per strada. Ma il personale del locale è anche pronto a dare assistenza in caso di violenze. (ste. lap.)

