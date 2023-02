Punto ristoro nel parco, l’ex vicesindaca Lecca attacca la Giunta 

Polemica politica per il post del sindaco Tomaso Locci sul punto ristoro che sta prendendo forma nel Parco Magico. Un intervento annunciato l'anno scorso, quando aveva promesso che a inizio 2023 sarebbero cominciati i lavori. «Lo slancio che la nuova maggioranza si è impressa continua a dare tangibili risultati su nuove progettualità e vecchi obiettivi rimasti per troppo tempo inattuati», scrive il primo cittadino su Facebook.

Puntuale la replica dell’ex vicesindaca Maristella Lecca che, in un commento al post, scrive, rivolgendosi al presidente della Commissione Urbanistica Ignazio Tidu: «Più volte ho chiesto di montare il chiosco e il sindaco si è sempre rifiutato perché nel parco non c’erano le telecamere». Ne è seguito un botta e risposta tra lei e il consigliere Saverio De Roma, che ha replicato: «Non risulta che abbiano installato nuove telecamere per vigilare il chiosco. Il parco è già ben videosorvegliato». A sua volta, Lecca ha risposto che quella delle telecamere «era la vostra scusa per non montare il chiosco, eravamo pronti e il sindaco l'ha sempre impedito». «Chiedevamo a te le informazioni, alcuni di noi ti hanno chiesto spiegazioni in riunioni di maggioranza», sbotta De Roma.

