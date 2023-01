«Punto nascite prezioso per tutti» 

«Un territorio vasto come quello del Sulcis Iglesiente che presenta delle infrastrutture sulla viabilità non certo eccellenti e versa in una condizione socio economica disperata, non può prescindere dall’esistenza di un Punto nascita. Chi la pensa diversamente non ha a cuore la salute degli abitanti». Ilario Serra è il direttore facente funzioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cto d’Iglesias, difende il servizio che nei giorni precedenti è stato messo in discussione.

«Un territorio vasto come quello del Sulcis Iglesiente che presenta delle infrastrutture sulla viabilità non certo eccellenti e versa in una condizione socio economica disperata, non può prescindere dall’esistenza di un Punto nascita. Chi la pensa diversamente non ha a cuore la salute degli abitanti». Ilario Serra è il direttore facente funzioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cto d’Iglesias, difende il servizio che nei giorni precedenti è stato messo in discussione.

Direttore, nel 2022 sono stati 481 i neonati del territorio, soltanto 231 nati nel Punto nascita del Cto. Una partoriente su due preferisce i presìdi cagliaritani.

«Non è una novità, anche se ultimamente il fenomeno si è acuito. L’esodo è comunque sempre avvenuto».

Può dipendere dalla mancata attivazione della “parto analgesia”?

«Gran parte delle perdite di nascita sono ascrivibili a questo fattore. È un servizio da sempre ritenuto indispensabile. Ma la cronica carenza di anestesisti, non consente al momento la sua attivazione».

Da diversi anni non si riesce a raggiungere i numeri di parti eseguiti pretesi dalle linee guida.

«Un problema che non riguarda solo noi. Anche diversi reparti che dispongono del servizio non arrivano alla soglia suggerit:, su 11, soltanto 5 in tutta la Regione».

Perché il Sulcis Iglesiente non potrebbe fare a meno del Punto nascita?

«È un servizio prezioso per il quale la popolazione deve lottare. Il territorio deve fare i conti anche con le patologie che lo caratterizzano, più alte in percentuale rispetto ad altri: preeclampsia o gestosi, ipertensione, diabete e obesità. Non voglio immaginare cosa significherebbe per la popolazione non poter contare sull’attuale reparto. Lo scorso anno ci sono stati almeno dieci casi di “parti precipitosi” e cinque tagli cesarei in emergenza. Casi dove le pazienti sarebbero arrivate nel cagliaritano con gravissime, se non irreparabili, conseguenze».

Tra le vostre pazienti c’è un alto indice di gradimento, la stessa sindaca di Villamassargia Debora Porrà, l’ha esternato.

«Nonostante il personale sia ridotto, quello presente, con abnegazione e professionalità assicura un servizio di notevole livello. La stessa dotazione tecnologica è ben sopra la media. Quello della sindaca Porrà deve rappresentare un esempio per la popolazione».

Perché non è mai stato offerto il servizio della “vasca parto” predisposto tempo fa ?

«Le offerte si applicano in base alle domande e di queste ultime non ne pervengono».

Pensa sia in atto un disegno volto alla chiusura del reparto?

«Di certo esiste una “divulgazione” di notizie che scoraggiano le partorienti, voci spesso confuse e prive di fondamento, preconcetti che vanno a discapito della struttura».

Si aspetta qualcosa nel 2023?

«Gli anestesisti, i ginecologi e le ostetriche che permetterebbero di attivare il servizio di “parto analgesia”».

