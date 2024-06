Punto nascite chiuso, Cardiologia e personale le spine per Bartolazzi 

Tra i nodi spinosi che dovrà affrontare l’assessore Armando Bartolazzi, archiviata la visita conoscitiva di venerdì, il Punto nascite chiuso da oltre due anni e la Cardiologia a trazione ridotta.

Francesco Doneddu, 82 anni. ha portato avanti tante battaglie per la sanità in Ogliastra, arrivando anche a occupare il reparto di cardiologia e sospendere la terapia. «Mi auguro per ciò che riguarda la cardiologia che trovino un primario, perché il cardiopatico non può essere trasferito in continuazione a Cagliari, Sassari e Nuoro. Poi, io ho visto aprire il punto nascita e oggi vederlo chiuso, col trasferimento costante delle mamme e dei bambini, non è accettabile per il nostro territorio. Speriamo di recuperare i pediatri subito».

Altro nodo da sciogliere, la questione del personale, tra mobilità, concorsi e stabilizzazioni- «Abbiamo puntualizzato che - sottolinea la Cisl-Fp Ogliastra tramite Fabrizio Meloni - abbiamo necessità di avere i numeri precisi del personale presente in azienda. Continuano a dirci che siamo anche di più ma se così fosse probabilmente c'è a monte un problema di organizzazione e di distribuzione del personale. Sul tema assunzioni abbiamo espresso la necessità di attivare un tavolo tecnico permanente affinché questo non venga ridotto a una guerra fra poveri. È necessario dare pari dignità a chi aspetta di essere chiamato da un concorso ma anche a chi ha diritto alla mobilità o alla stabilizzazione».

