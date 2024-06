Punto nascita, l’assessore c’è 

Non ha la bacchetta magica ma si dice disponibile. Prima visita in Ogliastra per l’assessore Armando Bertolazzi, divisa tra ospedale, incontri con i dirigenti e un salto al distretto di Tortolì.

Tornerà, ha promesso per una conferenza socio sanitaria con i sindaci. Intanto raccogli un lungo elenco di lagnanze. Servizi chiusi o in difficoltà fanno aumentare i trasferimenti verso altre Asl e crescere le liste d’attesa; carenza di personale in buona parte dei reparti, macchina burocratica lenta, concorsi per le singole Asl. Massima disponibilità sul problema chiave: la chiusura del punto nascita. L’assessore ha rassicurato: «Sassari e Cagliari, se non potenziano la crescita di questo punto, si ritrovano il lavoro di Lanusei nei loro servizi. Siamo disponibilissimi a trovare tutte le strade possibili».

Gli interlocutori

La Cisl con Michele Muggianu, ha sottolineato: «Occorre fare di più e meglio per trattenere i professionisti che vogliono stare in Ogliastra e spalancare le porte a quelli che vorrebbero inserirsi. Ci risulta che spesso si sia fatto il contrario, chiudendo le porte in entrata e aprendole in uscita». Sempre sul fronte sindacale, è intervenuta la Uil con Aurelia Orecchioni «Questa è l’ultima possibilità che abbiamo. Dopodiché non riusciremo più a risollevarci. In questa prima interlocuzione con l'assessore in Ogliastra, abbiamo esposto i principali problemi con cui ci scontriamo ogni giorno, dalla riapertura dei servizi, a un attento esame del fabbisogno del personale, a mobilità, stabilizzazioni, concorsi e potenziamento del territorio con più ore specialistiche».

I Dem

Organizzatore dell’incontro il consigliere Pd Salvatore Corrias: «È il primo passo di un percorso condiviso che parte nel migliore dei modi e che riacchiappa quelle criticità note e i punti di forza da cui partire per trovare delle soluzioni». Davide Burchi, presidente della conferenza socio sanitaria, commenta: «È positivo il fatto che si sia confrontato con operatori e territorio. L’obiettivo era non solo che toccasse con mano la situazione ma che capisse come si può intervenire. Bisognerà lavorare per migliorare dando priorità, come punto politico, al punto nascita».

RIPRODUZIONE RISERVATA