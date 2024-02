Punto nascita, la chiusura è definitiva 

La chiusura provvisoria è diventata definitiva. Da due anni al nido dell’ospedale di Lanusei non si sentono più i vagiti dei neonati. Era febbraio, quando il direttore generale dell’epoca, Luigi Cugia, annunciò la chiusura del punto nascita per «grave carenza di dirigenti medici». Doveva essere una decisione temporanea. Sono passati ventiquattro mesi e di bimbi nel nido blindato ne sono nati due per un’emergenza assoluta. Intanto le mamme ogliastrine per partorire continuano a raggiungere gli ospedali di Cagliari e Nuoro, ingrossando le statistiche sulle nascite. Un paracadute potrebbe arrivare dai medici cubani in arrivo nelle prossime settimane. Perché della comitiva di camici bianchi provenienti dall’isola caraibica - il numero oscilla tra 14 e 16 unita - quattro sarebbero pediatri.

Emergenza nel silenzio

«Non ci stancheremo mai di dire che nascere a casa propria è un diritto che va riconosciuto». Lo ripete da due anni, Davide Burchi, sindaco di Lanusei, che si sofferma sul caso diventato cronico: «Rimane un punto politico irrisolto». Come dargli torto. Quando il reparto ha chiuso l’assessore regionale alla Sanità era Mario Nieddu, esponente allora in quota Lega, il successore, Carlo Doria, fedelissimo del presidente uscente, Christian Solinas. Cambiano uomini e dinamiche, ma gli effetti sul nido si confermano solo buoni propositi. Da Cagliari hanno sempre ripetuto che il punto nascita è chiuso per carenza di pediatri. «Dai dati in nostro possesso - ribatte Burchi - non ci risulta una carenza marcata di pediatri in Sardegna. Crediamo che ci sia una distribuzione poco equa». Il nido chiuso è uno dei temi più bollenti che finiranno sull’agenda del nuovo esecutivo regionale. «A partire dal nuovo consigliere ogliastrino. Dovrà farsi portavoce di questa emergenza. Raggiungere gli altri ospedali crea pericoli e disagi».

I sindacati

Aurelia Orecchioni, segretaria di Uil-Fpl, ha (quasi) perso le speranze. «Diversi assessori hanno fatto promesse senza mantenerle. Siamo curiosi di sapere che azioni intendono intraprendere i 48 candidati in Ogliastra nei confronti di mamme e bambini che continuano ad andare a Nuoro e Cagliari, spendendo risorse anche economiche perché da noi è vietato partorire». Anche le migliori speranze di vedere il nido riaperto, al pari del ripristino totale della Pediatria, servizio garantito a ritmo ridotto rispetto al passato, si stanno assottigliando: «Restiamo sempre più sconcertati sulla chiusura. Doveva essere provvisoria, ma ormai non ci crede più nessuno».

