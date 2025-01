Punto nascita chiuso, ultimatum alla Asl 

I lavori di ristrutturazione del Punto nascita non si sono mai ufficialmente conclusi e ad Alghero non nascono bimbi dal novembre del 2023. I comitati a difesa della sanità pubblica hanno lanciato un ultimatum alla direzione della Asl di Sassari: «Chiediamo per l’ennesima volta, la riapertura del Punto nascita di Alghero e la riattivazione del servizio di Pediatria ospedaliera nell’arco delle 24 ore. Se la risposta tarderà ancora, ci saranno nuove manifestazioni di protesta». I comitati spontanei "A difesa della salute", “Fiocchi azzurri fiocchi rosa”, “Nuovo Ospedale” e “Uniti contro la chiusura dell’Ospedale Marino”, si dicono profondamente preoccupati «per una chiusura che, seppure definita temporanea, perdura da oltre un anno costringendo le famiglie a sacrifici enormi».

Anche l’ospedale Civile di Alghero, infatti, sta soffrendo la cronica carenza di medici e il coordinamento dei comitati a difesa della salute ormai lo denuncia da tempo, sollecitando anche il sindaco e tutte le forze politiche cittadine a unirsi per chiedere con determinazione alla Asl la riattivazione di questi importanti servizi. La direzione dell’Azienda, intanto,ha già fatto sapere di essere al lavoro per programmare l’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale con nuovi investimenti su risorse umane e tecnologiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA