Punto nascita chiuso tra disagi e rischi, rivolta dell’Ogliastra 

Il servizio ordinario s’è interrotto mille e 155 giorni fa. Da allora le attività nel punto nascita dell’ospedale di Lanusei hanno carattere eccezionale. Non si nasce più con regolarità, le gestanti macinano chilometri per mettere al mondo i loro pargoli. Cagliari e Nuoro le destinazioni più frequenti. Ufficialmente il nido è chiuso per mancanza di personale e la struttura, non potendo garantire il servizio 24 ore su 24, presta solo assistenza limitata. Il territorio confida nel prossimo incontro, in agenda il 25 o il 26 novembre, quando l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, riceverà i sindaci ogliastrini. Nei giorni scorsi è stato bandito il concorso per la nomina del primario di Pediatria. «Cosa potrebbe cambiare con la nomina del direttore è tutto da scoprire ma – dice il sindaco di Lanusei, Davide Burchi – creerebbe le condizioni per far acquistare attrattività al reparto».

Resta la speranza

Le comunità continuano a sperare nella riapertura del nido. I sindaci dei ventitré paesi dell’ambito sanitario hanno avviato azioni amministrative con l’obiettivo di scuotere le coscienze di chi occupa i palazzi del potere, ma da Cagliari oltre a qualche flebile rassicurazione nulla di confortante è arrivato. Anche se adesso nell’agenda di Bartolazzi c’è un incontro che riaccende la speranza. «C’è piena disponibilità da parte dell’assessore. Noi ribadiamo - insiste il primo cittadino di Lanusei – che il punto nascita del Nostra Signora della Mercede è indispensabile. Soltanto la fortuna ha evitato che alcuni trasporti eccezionali di donne in attesa abbiano avuto un epilogo drammatico». Diversi i casi in cui le mamme sono state soccorse dagli elicotteri dell’Areus e trasportate a Cagliari in una condizione di estrema emergenza. «C’è un’esposizione ad alto rischio – dichiara Carlo Lai, sindaco di Jerzu –. Confido nella riapertura del punto nascita, ma attraverso la soluzione del problema che ha portato alla chiusura: la carenza di personale».

Levata di scudi

In origine è stato il Consiglio comunale di Bari Sardo ad approvare un documento unitario, poi Lanusei e Perdasdefogu. A Bari Sardo, nei giorni scorsi, l’amministrazione ha realizzato un documentario, pubblicato sui canali social istituzionali, intervistando le mamme che hanno dovuto partorire lontano da casa. Sia loro che i mariti hanno raccontato le esperienze vissute lungo il tragitto (Cagliari dista dall’Ogliastra oltre 130 chilometri) verso il punto nascita individuato per il lieto evento. «È passato troppo tempo dall’ultima conferenza e dalle rassicurazione. Giovedì scorso – sono le parole di Ivan Mameli, primo cittadino di Bari Sardo – ho parlato con l’assessore e ho sollecitato la necessità di un incontro urgente. Siamo consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica, ma siamo in una situazione emergenziale che dev’essere trattata come tale». Conclude con un appello il sindaco di Arzana, Angelo Stochino: «Alla maggioranza regionale chiedo di poter usare la nostra Ogliastra come provincia pilota per la riapertura dei servizi ospedalieri e rivalutare il percorso che avrebbe consentito di avere dei medici cubani. Quegli stessi professionisti che, affiancati a quelli oggi in forza all’ospedale di Lanusei, avrebbero permesso a un territorio come il nostro i diritti previsti dalla Costituzione».

