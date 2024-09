Punto nascita chiuso, seconda serata in rosa per Non solo Mare 

Si chiude la prima estate targata Le Falere e il Centro commerciale naturale per festeggiare ripropone la serata in rosa, sabato 28. In collaborazione con il comitato di San Cosimo e Damiano che organizzerà la festa in occasione del ritorno dei santi in cattedrale, vogliono replicare la serata di sensibilizzazione per il punto nascita ogliastrino, chiuso ormai da oltre due anni: maxi tavolate in via Roma e buon cibo da condividere. Nell’occasione saranno estratti anche i biglietti della lotteria di Non solo mare. Intanto, il bilancio della stagione 2024 per il presidente del Ccn, Federico Pili, è più che soddisfacente: «È stata una bellissima edizione, che ha coinvolto sia gli esercenti che i visitatori. Il valore aggiunto è stato dato dalla collaborazione con i commercianti e dall’entusiasmo con cui ha risposto il paese. Le prossime edizioni saranno più ricche di eventi, perché le risorse saranno più cospicue vista la partecipazione ad alcuni bandi regionali». Infatti il Ccn non va in vacanza: «Ci sono da organizzare l’autunno e gli eventi natalizi e poi ci si rivede nel 2025 per gli eventi primaverili e quelli estivi», conclude il presidente Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA