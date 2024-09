Punto nascita chiuso: «Negato il diritto alla salute»  

La protesta istituzionale parte da Bari Sardo. Il Consiglio comunale approva il documento che ambisce a scuotere la classe politica di alto livello per riaprire il punto nascita dell’ospedale di Lanusei. «Questa situazione - denuncia il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli - è insopportabile e non è degna di un Paese civile. Si sta sfidando la sorte ogni giorno. Una situazione non paragonabile neanche ai tempi in cui nei paesi ogliastrini si nasceva in casa, dove perlomeno a prestare assistenza c’era la figura dell’ostetrica, mentre oggi, nel 2024, ci si trova a dover affrontare un parto collegati in vivavoce con un reparto ospedaliero». Dall’aula consiliare il primo cittadino dà il la alla rivolta pacifica: «Come richiesto all’unanimità dal Consiglio comunale, attueremo ogni azione di protesta per risolvere questa assurdità. La criticità ogliastrina e le caratteristiche geografiche non hanno eguali, purtroppo». Il punto nascita è ormai chiuso da quasi due anni. Quello che doveva essere un provvedimento temporaneo dettata dalla mancanza di medici è divenuto definitivo, in spregio a tutte le mamme costrette a lunghi viaggi della speranza per partorire e prima per le visite preliminari. (ro. se.)

