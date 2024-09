Punto nascita chiuso, la minoranza sposa la mozione Mameli 

Il punto nascita dell’ospedale è chiuso dal marzo 2022. Una chiusura che qualcuno aveva definito temporanea. A Lanusei l’argomento pareva essere stato declassato a una questione secondaria. Almeno fino a quando il consiglio comunale di Bari Sardo ha rilanciato la battaglia sul diritto primario a una sanità vicina ai territori.

Il gruppo consiliare di Lanusei Progetto in Comune aderisce in pieno all’iniziativa del sindaco Ivan Mameli e chiedono un rilancio delle iniziative. «Auspichiamo che il sindaco e la maggioranza siano in prima linea in questa rivendicazione del diritto alla salute. Noi siamo pronti alla mobilitazione dell'intera cittadinanza».

Chiarissime le parole della consigliera Bettina Pisanu: «Reitero a gran voce la necessità di un intervento serio della politica regionale sulla sua riapertura, perché la chiusura sta ledendo il diritto delle mamme e dei futuri nascituri di poter venire al mondo in Ogliastra. L'ospedale esiste e rimane presidio indispensabile per il diritto alla salute e alla vita». In piena sintonia il suo collega in minoranza Nadir Congiu: «È ora che la politica ogliastrina alzi il tiro, a cominciare dall'amministrazione di Lanusei, Comune che dovrebbe avere il ruolo di guida e una posizione intransigente nella lotta per i pari diritti. Rimarchiamo le disparità oramai diffuse per i servizi sanitari in Sardegna, consci di non essere l'unico territorio con difficoltà dobbiamo ragionare come sistema sardo, ma tenendo conto di peculiarità territoriali e deficit infrastrutturali».

