Punto nascita chiuso da 1200 giorni, appello alla politica 

Milleduecento giorni senza punto nascita. Il comitato Giù le mani dall’Ogliastra scandisce il tempo del disservizio e si appella a Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della 12esima Commissione Affari sociali. «È inaccettabile che, nonostante le nostre ripetute richieste, non si sia trovato ancora il coraggio di rispondere concretamente. Abbiamo chiesto, senza mai essere ascoltati, una deroga alla norma che impone la chiusura dei punti nascita sotto i 500 parti annui, ma a oggi, nulla è cambiato. Questa mancanza di risposte non solo mina la sicurezza delle nostre mamme e dei nostri bambini, ma segna anche una profonda frattura tra le istituzioni e la gente che vive in Ogliastra». Ufficialmente il nido è chiuso per carenza di personale specialistico. Il comitato chiede l’intervento del deputato azzurro: «Chiediamo un intervento per riportare la nostra voce in Commissione Sanità e di agire affinché venga avviato un dialogo concreto con l’assessorato regionale alla Sanità, con Ares e l’Asl Ogliastra. È necessario che queste istituzioni collaborino immediatamente per trovare una soluzione che ci permetta di ripristinare il servizio del punto nascita nel nostro ospedale. La politica deve farsi carico della responsabilità di non lasciare la nostra comunità in stato di abbandono». (ro. se.)

