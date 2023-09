Punto Nascita a rischio chiusura 

Punto Nascita di Alghero a rischio smantellamento e Pediatria che funziona solo di giorno. È allarme nell’ospedale Civile di Alghero per un altro reparto che si accinge a chiudere i battenti. Il Comitato “fiocchi azzurri fiocchi rosa” che già 13 anni fa promosse una dura e lunga battaglia per la riapertura di Ostetricia, restituendo alla città di Alghero e al suo territorio un servizio fondamentale per tutte le donne, oggi è pronto a intraprendere nuovamente la lotta. «Non abbiamo pediatri che possano garantire il turno di notte e di conseguenza chiude il reparto di Ostetricia», avverte Giovanna Passerò, presidente del Comitato “fiocchi azzurri fiocchi rosa”: «Ancora una volta si scippano i diritti fondamentali per una società civile». Passerò sollecita la convocazione di una commissione consiliare urgente «per denunciare le carenze del nostro ospedale».

Di recente anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desirè Manca, aveva denunciato il concreto pericolo dovuto alla cronica carenza di organico unito a una scarsa programmazione. «Degli otto pediatri originariamente in organico ne sono rimasti in servizio soltanto quattro, e da dicembre saranno tre», avverte la consigliera: «A fronte di due recenti casi di pensionamento non si è provveduto a reclutare nuovi specialisti e a farlo con tempistiche congrue ad evitare simili criticità che si potevano prevedere. Così, ancora una volta, le uniche vittime degli eventi sono i pazienti». Ieri una donna ricoverata in Ostetricia è stata trasferita a Sassari perché ritenuta una paziente a rischio. Si è subito sparsa la voce di uno svuotamento dell’intero reparto, ma per fortuna non è ancora il momento.

RIPRODUZIONE RISERVATA