Punto Inps salvo in extremis 

Si è concluso con un esito positivo l’atteso vertice di ieri a Cagliari, sul futuro del punto INPS di Gavoi.Dal confronto, svoltosi in una clima di dialogo, emerge la volontà dell’Istituto di difendere il servizio locale, potenziandolo con le nuove tecnologie del Punto Evoluto, garantendo il supporto del personale preposto. E per cui a breve si procederà con la firma di un'intesa formale tra le parti interessate, ridando al territorio un presidio essenziale. Presenti per l’occasione il direttore regionale Inps Francesco Ciro Di Bernardo, il sindaco di Gavoi Salvatore Lai, le rappresentanze provinciali di Cisl con Maria Luisa Ariu e Massimo Tuveri e Cgil con Domenica Muravera e Franco Mussoni.

Il sindaco

«Era importante vederci e ragionare insieme su un tema cruciale – dice il sindaco Salvatore Lai – siamo soddisfatti delle rassicurazioni giunteci dall’Istituto e sull’intenzione di far partire da Gavoi il progetto del Punto Evoluto, dando maggiore slancio alla nostra sede. Ci rincuora aver avuto garanzie precise, per questo stiamo valutando anche la messa a disposizione di una parte del Municipio. Attendiamo di poter firmare in tempi stretti l’accordo, ridando ai cittadini un tassello essenziale».

I sindacati

Esprime grande soddisfazione Maria Luisa Ariu, segretaria provinciale della Cisl: «Le interlocuzioni si sono rivelate positive e l’Istituto ha garantito un impegno preciso a sostegno di Gavoi e del comprensorio zonale. Fa piacere constatare che affiancato alla tecnologia ci sarà anche il supporto del personale Inps. Vigileremo affinché tutto proceda al meglio e si riprenda in tempi brevi ad operare».

Sulla stessa linea anche Domenica Muravera, leader della Cgil Nuoro-Ogliastra. «Siamo soddisfatti», ha detto Muravera. «C’è stata un’interlocuzione positiva che ha tenuto conto delle esigenze di un territorio che oggi vive diversi tagli ai servizi. E che non poteva perderne un ulteriore come quello quello di Gavoi. Apprezziamo siamo state accolte le nostre richieste e per questo confidiamo che la stipula dell’accordo giovi a tutta l'utenza».

L’istituto

È soddisfatto anche il direttore regionale Inps, Di Bernardo: «Abbiamo a cuore le esigenze dei piccoli territori e anche per Gavoi puntiamo al meglio, con un punto efficiente e al passo coi tempi, in cui la popolazione possa accedere a servizi innovati. Una volta che il Comune individuerà i locali in cui ubicare il tutto, saremo pronti per la firma dell'intesa, percorrendo un percorso di collaborazione. E laddove ci siano della problematiche ad impregnarci a risolverle sempre con totale serenità e ascolto. Le nostre porte sono e saranno sempre aperte».

RIPRODUZIONE RISERVATA