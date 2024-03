Punto Inps: c’è uno spiraglio Il sindaco tratta con l’ente 

Soluzioni possibili e non più improbabili per il Punto Inps di Isili. Un ottimismo che nasce dopo che nei giorni scorsi il sindaco Luca Pilia ha incontrato il direttore regionale dell’ente, Francesco Ciro Di Bernardo. In paese potrebbe rimanere uno sportello per la presa in carico delle pratiche di complessità medio-bassa, demandando la soluzione di problemi più complessi al personale che raggiungerà l’ufficio nel Sarcidano. Inoltre si prevede un potenziamento con la creazione di un Punto Inps evoluto che fornirà risposte ai cittadini del territorio che in tal modo non dovranno spostarsi nel capoluogo per risolvere tutte le problematiche riguardanti il tema della previdenza sociale.

«Il punto Inps presente a Isili – dice Pilia – al pari di altri presenti nell’isola, non forniva da tempo un servizio efficiente a causa della carenza di personale». A nulla era servito fare una sorta di accorpament con l’ufficio dell’impiego. L’avvento della pandemia ha fatto il resto. L’incontro tra Pilia e Di Bernardo ha aperto uno spiraglio su un servizio fondamentale per una zona che geograficamente presenta delle criticità: viabilità, carenza nei trasporti, popolazione che invecchia. Fra i due si è parlato anche della possibile collaborazione col Plus Sarcidano Barbagia di Seulo al fine di ottenere un servizio più rispondente alle esigenze dell’utenza.

