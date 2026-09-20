Punto in trasferta per una solida Cos 

Albalonga 1

COS 1

Albalonga (4-3-3) : Salvato, Serta, Angeli, Succi, Astemio (40’ st Venturi), Pirani (15’ st Urbinati), Barberini (29’ st Mancini), Laribi, Bokoko, Bellucci, Ingretolli. In panchina Giombetti, Di Marzio, Noce, Barcellan, Petrazzuolo, Cirulli. Allenatore Panella.

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Cutrona, Mikhaylovskiy, Demarcus, Arboleda, Morrone (35’ st Congiu), Murgia, Feola, Spanu (35’ st Odianose), Meneghini, Ponzo, Martins (19’ st Ghia). In panchina Xaxa, Dimitrijevic, Demontis, Cabiddu, Caggiu, De Luca. Allenatore Ruggeri (Loi squalificato).

Arbitro : Castello di Ercolano.

Reti : nel primo tempo 13’ Martins, 44’ Bokoko.

Note : ammoniti Murgia, Ponzo, Serta, Succi, Mancini. Angoli 8-8. Recupero 4’ pt-5’ st.

Roma. Gran prima mezz’ora della Costa Orientale Sarda, avanti con Martins al Comunale di Cecchina e raggiunta dai laziali dell’Albalonga soltanto allo scadere del primo tempo. Un pareggio che vale il secondo risultato utile in altrettante trasferte.

Nel primo tempo, i sardi comandano e al 13’ passano: angolo di Murgia dalla sinistra, Martins anticipa tutti sul primo palo e insacca. Al 22’ il traversone di Barberini trova l’incornata di Ingretolli, palla sulla traversa con Cutrona sulla traiettoria. Al 29’, sull’angolo di Laribi, Succi colpisce indisturbato ma male. Al 33’ la rasoiata di Spanu da 20 metri esce di poco. Al 37’ Pirani mette in mezzo, Bokoko devia di testa da due passi e Cutrona si oppone d’istinto. È il preludio al gol che arriva al 44’: Cutrona è scavalcato dalla parabola dell’angolo di Laribi e Bokoko, sulla linea, appoggia in rete. Nel recupero Demarcus, lanciato da Martins, spreca dal limite dell’area piccola; al 49’, sulla punizione di Murgia, i gialloblù protestano per un presunto tocco di mano.

Nella ripresa l’Albalonga parte forte. Al 1’ Succi libera Pirani, il tiro dall’interno dell’area finisce fuori; al 4’ il traversone di Astemio non trova Ingretolli; al 7’ la punizione di Laribi sfiora l’incrocio. Al 14’ Salvato blocca su Demarcus. Subito dopo la sponda di Ingretolli libera Bellucci: Cutrona si distende e devia in angolo. Esaurita la spinta dei laziali la gara si spegne: capovolgimenti di fronte e poca lucidità negli ultimi metri.

Tra i migliori Mikhaylovskiy, insuperabile nel gioco aereo. Al 19’ della ripresa esordio in maglia Cos per l’argentino Juan Martín Ghia (2002). Ora servono punti anche in casa.

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