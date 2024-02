Punto d’oro per la Gialeto Terralba, sfuma il podio 

Terralba 1

Gialeto 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Aramu, Orrù, Lasi, Manca, Corbo (11’ st Cammarota), Ciarniello (21’ st Serpi), Onnis (24’ st Pitzalis), Soddu, M. Piras, Porru, Diana (16’ st Volpe). In panchina Armas, Stevanato, Peddoni. Allenatore Firinu.

Gialeto (4-2-3-1) : Boassa, Mascia, Lai (18’ st Perinozzi), Ena, De Santis, Argiolas, Ulukbekov, Farci, Tassi (29’ st El Youni), L. Piras, Zaidi (42’ st Pichiri). In panchina Podda, Pinna, Medda, Pia, Asui, Peis. Allenatore Ruggiero.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : 4’ pt M. Piras, 4’ st Farci.

Note : ammoniti Orrù, Ena, De Santis, Argiolas e L. Piras. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 80.

Terralba. Termina in pareggio l’anticipo tra Terralba F. Bellu e Gialeto. Pronti via e i padroni di casa passano, al 4’, con Manuel Piras che di testa mette in rete su cross di Porru. Al 22’ palla buona per Diana ma Boassa mette in corner con l’aiuto della traversa. Al 25’ squillo ospite con Tassi che calcia debole. Al 39’ terralbesi vicini al raddoppio ma Piras non inquadra la porta da buona posizione.

La Gialeto parte forte nella ripresa e trova subito il pareggio al 4’, con Farci che infila la difesa di casa per vie centrali e insacca alle spalle di Aramu.

