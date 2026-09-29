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Portoscuso
30 settembre 2026 alle 00:11

Punto digitale, stop (per ora) al servizio 

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A Portoscuso finisce oggi il progetto del Punto Digitale, diventato un punto di riferimento per tanti anziani (e non solo) alle prese con le pratiche da inoltrare on line, lo Spid e altri adempimenti non semplici per chi non possiede un minimo di confidenza con il computer. «Si tratta di un servizio che è stato molto apprezzato ed utilizzato dai cittadini – dice il vicesindaco Gorgio Alimonda – e proprio alla luce di questo importante riscontro siamo impegnati nella ricerca di altre risorse finanziarie. Adesso si interrompe ma abbiamo l’intenzione di riproporlo. Un’ipotesi è quella di destinare al Punto Digitale i fondi da una prossima variazione di bilancio, in modo da poterlo assicurare ancora per novembre e dicembre». Quindi lo stop povrebbe essere solo temporaneo e mentre oggi sarà l’ultimo giorno del progetto, potrebbe poi riprendere prossimamente. «Contiamo di poterlo finanziare per gli ultimi due mesi dell’anno – dice il vicesindaco – e poi chissà che la Regione possa decidere di rifinanziarlo». (a. pa.)

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