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Posada.
03 maggio 2026 alle 00:05

Punto di facilitazione digitale nell’ex scuola 

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Nella frazione di Sas Murtas, a Posada, è stato inaugurato l’ex caseggiato scolastico di via Luigi Ventroni, restituito alla comunità dopo un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione.L’edificio, per anni in abbandono, torna a nuova vita diventando uno spazio per il territorio come presidio attivo di cittadinanza.Durante la cerimonia, il 30 aprile, il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, ha evidenziato «la restituzione alla comunità di Sas Murtas di un edificio identitario, sottratto al degrado e riconsegnato ai cittadini come spazio di incontro, dialogo e servizio».La struttura ospiterà il nuovo Punto di facilitazione digitale, un servizio che si pone l’obiettivo di creare un ponte concreto tra i cittadini della frazione e i servizi comunali e pubblici. Lo sportello, attivo con cadenza settimanale, accompagnerà i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online, contribuendo a ridurre il divario digitale e a garantire maggiore inclusione.All’inaugurazione l’assessore regionale ad Affari generali, personale e innovazione tecnologica, Sebastian Cocco, ha sottolineato che l’ex scuola torna a svolgere la sua funzione originaria di luogo di formazione ed educazione, oggi declinata con il linguaggio del digitale.

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