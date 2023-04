Punto di ascolto per i malati oncologici 

Uno sportello per dare supporto ai malati oncologici. È il nuovo progetto nato dall’alleanza fra la Asl di Oristano e l’associazione Komunque Donne Odv per sostenere le persone con tumore.

Il servizio è stato attivato nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Martino per informare i malati oncologici sui propri diritti e offrire sostegno durante il percorso di cure. Lo sportello, operativo tutti i giovedì dalle 10 alle 13 ha preso vita grazie al progetto regionale “Puntodiritto#tiascolto” che ha permesso di formare venti volontarie dell’associazione Komunque Donne. Il servizio è gratuito, per accedere o richiedere informazioni è sufficiente recarsi nel reparto di Oncologia oppure contattare l’associazione al numero 3791684731 o all’indirizzo e-mail komunquedonne@gmail.com. «L’attivazione di questo nuovo servizio consentirà di arricchire ulteriormente la filiera oncologica offrendo ai pazienti, accanto alle prestazioni sanitarie, anche un servizio di sostegno nel percorso terapeutico» ha affermato il direttore generale della Asl Angelo Serusi. L’associazione “Komunque Donne” ha avviato anche una collaborazione con la dermopigmentista Sara Peru che offre, in forma gratuita, la ricostruzione dell'areola mammaria in 3D. ( m.g. )

