Punto da una zecca, vivo per miracolo 

Deve la vita alla competenza e all’intuito dei medici, perché ancora mezza giornata di attesa e ora non sarebbe qui a parlarne. Tutto a causa della puntura di una zecca, che quasi non si notava ma che ha rischiato di ucciderlo.

Anche per questo Palmido Serrau, 61 anni, sestese, vuole raccontare la sua storia, per ringraziare tutti ma anche per mettere in allerta dai rischi legati a questo pericolosissimo insetto. Rischi che a Sestu in tanti conoscono a causa della tragedia avvenuta nel maggio 2020, quando Francesco Serci, insegnante in pensione ed ex sindaco, perse la vita proprio per la puntura di una zecca.

Il calvario

«Il 6 settembre ero al mare con mia moglie a Santa Margherita di Pula. All’improvviso ho sentito come una puntura. All’inizio ci abbiamo messo solo un po’ di pomata. Il giorno dopo avevo già la febbre a 40», ricorda Serrau. La vacanza diventa incubo. «Sono andato alla guardia medica, ipotizzavano il morso di ragno violino, così mi hanno detto di contattare il mio medico o andare in ospedale. Sono andato al Policlinico di Monserrato». Qui la competenza dei medici fa la differenza: «Avevano intuito di cosa si trattava. Dopo una notte di ricovero mi hanno trasferito al Santissima Trinità, Centro malattie infettive, uno dei migliori. Le dottoresse hanno subito capito che era una puntura di zecca, e mi hanno prescritto i farmaci». Ma è stata comunque dura: «Avevo la pressione bassa, ero debolissimo. Però le dottoresse mi hanno detto che sono stato fortunato: un giorno di ritardo e non ce l’avrei fatta».

La ripresa

Serrau è un uomo forte; combattente decorato in Libano a Beirut, alfiere dell'Istituto Nastro Azzurro ex combattenti, lavora come guardia giurata e l'ha fatto anche negli ospedali. «Stavolta ho avuto paura. Ma i medici e gli infermieri mi confortavano, la famiglia mi stava vicino. Non potevo lasciarmi andare», ricorda commosso Serrau. Otto giorni di ricovero, poi altri controlli, ora finalmente è fuori pericolo. La puntura di zecca provoca la rickettsiosi; all’inizio sembra una normale influenza ma nei casi più gravi può portare complicazioni nel sistema cardiovascolare, renale e nel sistema nervoso centrale. «Per questo è fondamentale diagnosticarla in tempo», avvisa Serrau. Purtroppo nel caso di Serci pochi giorni di ritardo furono fatali. «Non è solo questione di fortuna: grazie a tutti i medici e al personale degli ospedali, ho incontrato tante persone speciali, meravigliose». Che gli hanno salvato la vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA