25 agosto 2025 alle 00:18

«Puntiamo tutto su settembre» 

Gli operatori: le prenotazioni ci sono, soprattutto di stranieri 

Giugno così e così, luglio mezzo pieno, agosto al colmo. La differenza nella stagione turistica nell’Oristanese la farà settembre e le speranze perché il mese che chiude l’estate sia positivo trovano fondamento nelle prenotazioni degli stranieri e nelle diverse manifestazioni che interessano molti comuni, in particolare Oristano con il classico “Settembre oristanese”: tutti i giorni un appuntamento.

Le proiezioni

Stando alle proiezioni su base 2024 nei quattro mesi turisticamente caldi, da giugno a fine settembre, gli arrivi dovrebbero superare i 165mila (il 60 per cento di tutto l’anno) e le presenze 516mila (il 72 per cento). Agosto in testa, a seguire luglio, settembre e infine giugno. Tutti gli altri mesi pesano tra il 40 e il 30 per cento nelle presenze.

«Siamo fiduciosi»

«Agosto non si discute, va bene e compensa in qualche misura il mezzo passo falso di luglio. Il bilancio si farà alla fine, sono comunque fiducioso. Certo, dobbiamo sempre fare i conti con le strutture che abbiamo e le opportunità che presentiamo», racconta Paolo Pradelli, della “Pradelli Hotel group” alla quale fanno capo l’Hotel Lido Beach e Gran Torre a Torregreande, Hotel Duomo in città e Raffael a Putzu Idu.

Mario Serra, hotel Mariano IV nella piazza omonima di Oristano, non si discosta: «Ottimo agosto e buona sensazione per settembre, mese preferito dagli stranieri che fanno registrare più arrivi e presenze rispetto agli italiani. Una tendenza che in qualche misura dura anche a ottobre. Dovremo migliorare anche se di poco i dati del 2024».

I numeri

Nel 2017 la provincia contava 57 strutture alberghiere con 3.968 posti letto e 477 extralberghiere con 8.630 posti letto. Totale 534 e 12.598. Nel 2024 le strutture alberghiere sono salite a 79 ma i posti letto sono diminuiti arrivando a 3.957; l’extra conta 478 strutture e 8.926 posti letto. Totale 557 e 12.883.

Il commento

Pino Porcedda, titolare dell’hotel La Baja di Santa Catarina di Pittinuri e amministratore dell’Ente bilaterale del turismo: «Quella di due anni fa è stata una grande stagione soprattutto per le strutture extra alberghiere, l’anno scorso i posti letto nell’extra sono diminuiti e questo può aver in parte determinato il calo. Quest’anno abbiamo avuto una partenza lenta, la ripresa da metà luglio è cresciuta ad agosto e possiamo con buon fondamento pensare che produrrà numeri positivi anche a settembre. Certo l’inflazione si fa sentire, il viaggio conta e alla fine tutto pesa».

Infine la considerazione generale: «Al fondo resta comunque la disparità di strutture rispetto a tutte le altre province sarde; lo ripetiamo in ogni occasione, la crescita è ancora troppo lenta», conclude Porcedda.

