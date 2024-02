«Puntiamo sulla medicina territoriale» 

La sanità, con occhio di riguardo per lo sviluppo della medicina territoriale e della telemedicina. È il tema chiave nella campagna elettorale di Psi – Sardi in Europa che ieri a Cagliari, nella sede del Campo largo in via Sonnino, ha presentato le liste in corsa per il voto del 25 febbraio. «La Sanità è un diritto di tutti», ha spiegato Raimondo Ibba della direzione nazionale del Psi, «dobbiamo dire con chiarezza che siamo per una sanità pubblica, senza ostracismi per quella privata, ma garantendo servizi accessibili e essenziali per i territori». Le altre materie su cui puntano i venti candidati (dieci uomini e dieci donne) sono l’ambiente, il lavoro, la scuola, la mobilità territoriale, salute. «Abbiamo dato un apporto sostanziale per la scelta del candidato presidente. Alessandra Todde è la migliore per bravura e capacità e ci porterà alla vittoria», ha dichiarato il segretario regionale del Psi Gianfranco Lecca. «La Sardegna come macro-regione del Mediterraneo ma anche la mobilità sono tra i punti su cui andremo a incidere». ha sottolineato il coordinatore di Sardi in Europa Emanuele Armeni, «oltre alla mobilità, per noi importantissima».

Tra i candidati nella circoscrizione di Cagliari, il giornalista Claudio Cugusi: «Una delle primissime cose da fare è affrontare il tema della sanità territoriale nei piccoli Comuni della Sardegna». In che modo? «Con l’attivazione delle farmacie dei servizi, che possono essere chiamate a fare tante attività di medicina preventiva e non solo».

