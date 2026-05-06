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Carbonia.
07 maggio 2026 alle 00:35

«Puntiamo sulla medicina di prossimità» 

Confronto tra il manager Asl e i sindaci della conferenza sociosanitaria 

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«Fiducia da parte dei sindaci per il nuovo corso della sanità del Sulcis Iglesiente». Si respirava un nuovo clima di ottimismo, ieri pomeriggio, durante la conferenza sociosanitaria che ha riunito i sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente e il direttore generale della Asl, Paolo Cannas, in un confronto operativo sul futuro della sanità territoriale.

L’incontro

L’incontro ha fatto emergere un clima di fiducia e collaborazione istituzionale, sottolineato dagli amministratori presenti. «Abbiamo preso parte a un bel momento di confronto sull’imminente futuro della sanità nel nostro territorio - ha dichiarato Paolo Dessì, sindaco di Sant’Anna Arresi e presidente della commissione socio-sanitaria - c’è fiducia, ottimismo e determinazione da parte dei sindaci, che hanno potuto toccare con mano un programma chiaro e utile, illustrato dal direttore generale, al quale abbiamo dato la massima disponibilità per il nostro supporto politico». Dessì ha evidenziato come, in soli quattro mesi, la nuova direzione abbia già avviato un percorso concreto di coinvolgimento, illustrando iniziative mirate ad alleggerire il carico sugli ospedali a favore del territorio.

Al centro dell’incontro, la presentazione dello stato di avanzamento dei progetti legati alla medicina di prossimità, con particolare attenzione agli strumenti di telemedicina come telemonitoraggio, televisita e teleconsulto. Una fase strategica anche in vista della prossima apertura delle Case di comunità di Carbonia e Iglesias, affiancate dalle strutture di Giba, Fluminimaggiore, Sant’Antioco, Carloforte e Domusnovas, oltre all’attivazione dell’Ospedale di comunità di Iglesias. Un sistema capillare che punta a rendere l’assistenza più accessibile ed efficiente. «Le tecnologie digitali sono state indicate come elemento chiave per il successo del nuovo modello organizzativo - precisa la direzione della Asl - la telemedicina consentirà infatti di garantire continuità assistenziale, migliorare il monitoraggio dei pazienti cronici, in particolare affetti da scompenso cardiaco, Bpco, diabete e patologie oncologiche».

I passaggi

Nei prossimi giorni sono previsti passaggi operativi decisivi, con l’asseverazione delle Case di Comunità da parte di un esperto indipendente e le prime prove di telemedicina con i pazienti, collegando Carloforte con l’ospedale Sirai di Carbonia e l’Ospedale di comunità di Iglesias con la Casa di comunità di San Ponziano. Parallelamente, entro l’anno verranno attivati in tutti i comuni i gruppi di cammino, iniziative dedicate alla prevenzione e all’invecchiamento attivo. «La disponibilità di risorse economiche ci sta permettendo di investire sia nelle infrastrutture sia nell’acquisizione delle figure professionali necessarie - ha spiegato Cannas - le tecnologie digitali rappresentano un supporto fondamentale anche per sopperire a eventuali carenze di personale e per ottimizzare l’organizzazione dei servizi». Positivo anche il commento della sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai: «Per la prima volta vedo una controparte determinata: siamo stati ascoltati e abbiamo ottenuto risposte concrete. Prevedo una buona collaborazione».

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